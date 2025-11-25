Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrbahn blockiert

Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Nach Stand der laufenden Ermittlungen soll der PKW-Fahrer einen Überholvorgang über eine Sperrfläche nicht rechtzeitig vollendet haben, weshalb es bei seiner Tour in Richtung Frankreich zu einer frontalen Kollision mit dem im Gegenverkehr fahrenden LKW gekommen sein soll. Der Mann wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen des LKW und der Bergung dessen dauert die Sperrung aktuellen Schätzungen zufolge bis etwa 17:30 Uhr an. Über die entstandene Schadenshöhe liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell