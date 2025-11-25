Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Mehrere Verstöße

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Von Montag auf Dienstag gegen 02:45 Uhr soll es in der Kinzigtalstraße zu mehreren Verstößen gekommen sein.

Unbekannte Täter sollen einen unverschlossenen, schwarzen Skoda aus einem Hinterhof entwendet haben. Des Weiteren verschafften sich die Täter über die Garage und Keller Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten in denen sie ebenfalls Gegenstände entwendet haben sollen und in das Fahrzeug schafften.

Im Anschluss seien sie mit dem Diebesgut ohne eingeschaltetes Licht und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortenberg davongefahren. Bei ihrer Flucht sollen sie einen Kreisverkehr überfahren haben, gerieten auf eine Verkehrsinsel und kollidierten mit einem Verkehrszeichen, wodurch ein Sachschaden von 500 Euro entstand.

Die unbekannten Täter seien daraufhin mit einem Fahrrad, welches in dem verunfallten Fahrzeug transportiert worden sein soll, in Richtung Ortenberg weiter geflüchtet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 beim Polizeiposten Hohberg zu melden.

/si

