PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrbahn blockiert

Offenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall unweit des "Offenburger Eis" sind derzeit mehrere Polizei- und Rettungskräfte im Einsatz. Kurz vor 11 Uhr soll es auf der B33a in Fahrtrichtung Kehl zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen sein. Hierbei wurde Fahrer des Mercedes verletzt. Die Bundesstraße ist aktuell aufgrund des großen Trümmerfeldes komplett blockiert und der Verkehr wird abgeleitet. Über die Höhe des entstandenen Schadens sowie zum Unfallhergang liegen momentan noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:32

    POL-OG: Rheinau, L87 - Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

    Rheinau (ots) - Am Montagmittag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Autounfall auf der L87 zwischen Freistett und dem Maiwald-Kreisverkehr. Ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer soll Richtung Achern gefahren sein, als ein 85-Jähriger mit seinem VW einen Wirtschaftsweg verlassen wollte und nach ersten Erkenntnissen ohne auf die Vorfahrtsregelung zu achten auf die L87 einfuhr. ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:31

    POL-OG: Rastatt - Versuchter Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

    Rastatt (ots) - Am Montagnachmittag kam es zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Fuhrmannstraße. Nachdem unbekannte Täter in das Treppenhaus eindrangen, versuchten sie erfolglos zwei Wohnungstüren im zweiten Obergeschoss aufzuhebeln. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:31

    POL-OG: Bühl, Rittersbach - Aufgefahren

    Bühl (ots) - Ein Auffahrunfall hat am Sonntag in der Hubstraße zu einem Sachschaden von insgesamt 40.000 Euro geführt. Gegen 17:30 Uhr fuhr ein offenbar zunächst langsam fahrender Mercedes-Lenker nach dem Kreuzungsbereich ungebremst auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen auf. Eine Ausweichbewegung des Fahrers konnte den Aufprall nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren