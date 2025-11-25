Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrbahn blockiert

Offenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall unweit des "Offenburger Eis" sind derzeit mehrere Polizei- und Rettungskräfte im Einsatz. Kurz vor 11 Uhr soll es auf der B33a in Fahrtrichtung Kehl zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen sein. Hierbei wurde Fahrer des Mercedes verletzt. Die Bundesstraße ist aktuell aufgrund des großen Trümmerfeldes komplett blockiert und der Verkehr wird abgeleitet. Über die Höhe des entstandenen Schadens sowie zum Unfallhergang liegen momentan noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

