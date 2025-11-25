PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Rheinau, L87 - Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Rheinau (ots)

Am Montagmittag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Autounfall auf der L87 zwischen Freistett und dem Maiwald-Kreisverkehr. Ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer soll Richtung Achern gefahren sein, als ein 85-Jähriger mit seinem VW einen Wirtschaftsweg verlassen wollte und nach ersten Erkenntnissen ohne auf die Vorfahrtsregelung zu achten auf die L87 einfuhr. Nach einer Kollision im Frontbereich der beiden PKW landete der Peugeot, mit seinem leichtverletzten Lenker, im Seitengraben. Der Mitte 80-Jährige drehte sich um 270 Grad und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen, bevor er im Anschluss schwerverletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurde. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 15.000 Euro.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
