Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Rittersbach - Aufgefahren

Bühl (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Sonntag in der Hubstraße zu einem Sachschaden von insgesamt 40.000 Euro geführt. Gegen 17:30 Uhr fuhr ein offenbar zunächst langsam fahrender Mercedes-Lenker nach dem Kreuzungsbereich ungebremst auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen auf. Eine Ausweichbewegung des Fahrers konnte den Aufprall nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Senior wurde nach der Unfallaufnahme zu seinen Angehörigen gebracht.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell