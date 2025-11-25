Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Verkehrsunfall auf dem Parkdeck

Rust (ots)

Am Montagabend gegen 23 Uhr kam es in der Europa-Park-Straße zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkdeck. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer soll beim Fahren mehrerer Runden auf einem Parkdeck einen Betonpfosten touchiert und sich anschließend unerlaubt von dem Unfallort entfernt haben. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Aufgrund seiner rund 1,2 Promille wurde der Mann für die polizeilichen Maßnahmen und zur Blutabnahme auf das Polizeirevier nach Lahr gebracht. Der Sachschaden soll mindestens 500 Euro betragen. Die genaue Unfallbeteiligung des Audi-Fahrers ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /si

