PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Verkehrsunfall auf dem Parkdeck

Rust (ots)

Am Montagabend gegen 23 Uhr kam es in der Europa-Park-Straße zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkdeck. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer soll beim Fahren mehrerer Runden auf einem Parkdeck einen Betonpfosten touchiert und sich anschließend unerlaubt von dem Unfallort entfernt haben. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Aufgrund seiner rund 1,2 Promille wurde der Mann für die polizeilichen Maßnahmen und zur Blutabnahme auf das Polizeirevier nach Lahr gebracht. Der Sachschaden soll mindestens 500 Euro betragen. Die genaue Unfallbeteiligung des Audi-Fahrers ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:05

    POL-OG: Achern - Illegaler Rauschgifthandel aufgedeckt

    Achern (ots) - Beamte der Kriminalinspektion 4 der Kriminalpolizei Offenburg führten seit dem Sommer 2025 ein Ermittlungsverfahren gegen drei Personen aus dem Raum Achern wegen des Handels mit Cannabis in nicht geringen Mengen. Durch ein vorausgegangenes Ermittlungsverfahren des Hauptzollamtes Lörrach erhärtete sich der Verdacht des illegalen Rauschgifthandels gegen die 27-jährige Frau und ihre zwei 27 und 30 Jahre ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:02

    POL-OG: Offenburg - Störenfried

    Offenburg (ots) - Am Montagabend gegen 19:30 Uhr soll ein Mann in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße mit einem Teppichmesser in der Hand vor Passanten herumgelaufen sein. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte der amtsbekannte 31-Jährige in Richtung Marktplatz laufend gesichtet werden. Nach vorläufiger Festnahme und Sicherstellung des Messers wurde der Störenfried zum Polizeirevier Offenburg gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 02:22

    POL-OG: Durmersheim - Millionenschaden nach Brand einer Kindertagesstätte

    Durmersheim (ots) - Am 24.11.2025 wurde kurz vor Mitternacht ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und der Polizei zu einem Gebäudebrand in Durmersheim gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Kindertagesstätte in der Schwarzwaldstraße ein Feuer aus. Diese wurde durch den Brand vollständig zerstört. Es entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren