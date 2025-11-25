Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Illegaler Rauschgifthandel aufgedeckt

Achern (ots)

Beamte der Kriminalinspektion 4 der Kriminalpolizei Offenburg führten seit dem Sommer 2025 ein Ermittlungsverfahren gegen drei Personen aus dem Raum Achern wegen des Handels mit Cannabis in nicht geringen Mengen. Durch ein vorausgegangenes Ermittlungsverfahren des Hauptzollamtes Lörrach erhärtete sich der Verdacht des illegalen Rauschgifthandels gegen die 27-jährige Frau und ihre zwei 27 und 30 Jahre alten Mittäter. Den Ermittlungen zu Folge sollen die drei Tatverdächtigen, seit Ende des Jahres 2024, Cannabis und verbotene / illegale E-Zigaretten, sogenannte Vapes, im nördlichen Ortenaukreis und im südlichen Landkreis Rastatt an eine Vielzahl von Abnehmern gewinnbringend veräußert haben. Bei den Wohnungsdurchsuchungen in Achern und Sasbach Anfang November diesen Jahres konnten 1,8 Kilogramm Cannabis, etwa 9.500 Euro Bargeld, etwa 800 unzulässige E-Zigaretten/Vapes und eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Ob diese Schreckschusswaffe in einem Zusammenhang mit dem Rauschgifthandel der Tätergruppierung steht, ist unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. /vo

