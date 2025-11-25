PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Millionenschaden nach Brand einer Kindertagesstätte

Durmersheim (ots)

Am 24.11.2025 wurde kurz vor Mitternacht ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und der Polizei zu einem Gebäudebrand in Durmersheim gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Kindertagesstätte in der Schwarzwaldstraße ein Feuer aus. Diese wurde durch den Brand vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1,5 Millionen Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Beamten des Polizeiposten Bietigheim aufgenommen./ AFK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1410
E-Mail: Offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

