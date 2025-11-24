PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfall nach Sekundenschlaf

Lahr (ots)

Nach einem vermutlichen Sekundenschlaf kam ein 73-jähriger Pkw-Fahrer am Sonntagnachmittag in der Tramplerstraße auf die Gegenfahrbahn und rammte dort vier parkende Fahrzeuge. Der Pkw des Seniors verkantete sich im Anschluss, fiel um und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Er und seine 64-jährige Mitfahrerin konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Tramplerstraße musste für die Bergungsarbeiten etwa eine Stunde voll gesperrt werden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

