Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl eines Leichtkraftrads

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr soll es in der Frankenstraße zum Diebstahl eines Leichtkraftrads gekommen sein. Ein bislang unbekannter Täter vereinbarte über ein Kleinanzeigenportal mit dem Besitzer des zum Verkauf stehenden schwarz/roten Mondial-Leichtkraftrad einen Termin für eine Probefahrt. Während der Probefahrt entfernte sich der Unbekannte jedoch samt Motorrad. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um eine männliche Person im Alter von etwa 15 Jahren handeln. Er soll circa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß sein. Zur Zeit der Probefahrt trug er eine dunkle Jacke, eine dunkle Jeans einen schwarzen Rucksack sowie weiße Schuhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang oder dem Leichtkraftrad geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell