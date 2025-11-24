PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Reifen zerstochen, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Zwischen Freitagmittag 15 Uhr und Samstagmorgen 11 Uhr soll es auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Haslach sowie auf dem Parkplatz der Stadthalle zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen sein. Es sollen Reifen an zwei VW Transportern und einem PKW zerstochen worden sein. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 beim Polizeirevier Haslach zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

  • 24.11.2025 – 12:08

    POL-OG: Iffezheim, B500 - Unter Betäubungsmitteleinfluss eingereist

    Iffezheim, B500 (ots) - Nach einer Verkehrskontrolle eines Hyundai am Sonntag gegen 16 Uhr, haben Polizeibeamte des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss aufgenommen. Der 28-Jährige war via B500 nach Deutschland eingereist, als er an der Grenze in eine Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei konnte festgestellt ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:04

    POL-OG: Offenburg, B33 - Verkehrsunfall beim Überholen

    Offenburg, B33 (ots) - Am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr kam es auf der B33 bei Elgersweier zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholvorgang. Ein 34-Jähriger soll auf der B 33 aus Gengenbach kommend in Fahrtrichtung Offenburg eine 22-Jährige links überholt haben und beim einscheren vor dieser, mutmaßlich Alkohol bedingt, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Infolgedessen soll der Autofahrer eine Mittelinsel ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:39

    POL-OG: Seebach, B 500 - Verkehrsunfall durch Glatteis

    Seebach, B 500 (ots) - Aufgrund des Wintereinbruchs kam es am Sonntagabend gegen 23:15 Uhr zu einem Unfall wegen Glätte und überhöhter Geschwindigkeit, bei dem ein Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein 18-jähriger BMW-Fahrer die B500 vom Mummelsee kommend in Richtung Ruhestein befahren haben, als er beim Abbiegevorgang nach rechts in Richtung Achern an der Einmündung der L87 ...

    mehr
