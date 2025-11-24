Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Reifen zerstochen, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Zwischen Freitagmittag 15 Uhr und Samstagmorgen 11 Uhr soll es auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Haslach sowie auf dem Parkplatz der Stadthalle zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen sein. Es sollen Reifen an zwei VW Transportern und einem PKW zerstochen worden sein. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 beim Polizeirevier Haslach zu melden.

