POL-OG: Rheinau, Linx - Einbruch mit Diebstahl

Zwischen Sonntagmittag gegen 14:00 Uhr bis Montagmorgen 07:00 Uhr soll es in der Tullastraße in einem Getränkemarkt zu einem Einbruch gekommen sein.

Die bislang unbekannten Täter sollen sich über die Gebäuderückseite Zutritt zu dem Anwesen verschafft haben. Anschließend sollen sie mehrere Getränke sowie Bargeld aus verschiedenen Räumen entwendet haben.

Montagnacht zwischen 00:30 Uhr und 06:30 Uhr soll es ebenfalls zu einem Einbruch in einer Gaststätte in derselben Straße gekommen sein. Unbekannte Täter sollen durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür in das Gebäude gelangt sein und haben dort mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Ein Tatzusammenhang wird geprüft.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 beim Polizeirevier Kehl zu melden.

