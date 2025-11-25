Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Störenfried

Offenburg (ots)

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr soll ein Mann in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße mit einem Teppichmesser in der Hand vor Passanten herumgelaufen sein. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte der amtsbekannte 31-Jährige in Richtung Marktplatz laufend gesichtet werden. Nach vorläufiger Festnahme und Sicherstellung des Messers wurde der Störenfried zum Polizeirevier Offenburg gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Der sich offenbaren in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Spezialklinik gebracht.

/ph

