Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - ins Schleudern geraten

Appenweier (ots)

Am Montagmittag gegen 15 Uhr kam es auf der Autobahn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 60-Jährigen und einer 73-Jährigen.

Die Dacia-Fahrerin soll mit hoher Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Norden zwischen Appenweier und Achern befahren haben.

Währenddessen soll ein Toyota-Fahrer mit deutlich höherer Geschwindigkeit auf die Seniorin aufgefahren sein, wodurch diese instinktiv nach rechts auswich.

Beide Fahrzeuge sollen ins Schleudern geraten sein. Infolgedessen seien sie mit einer Betonleitwand links und einer Leitplanke rechts kollidiert, kamen auf dem Standstreifen zum Stillstand und mussten abgeschleppt werden. Die Lenkerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 20.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

