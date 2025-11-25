PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Versuchter Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Montagnachmittag kam es zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Fuhrmannstraße. Nachdem unbekannte Täter in das Treppenhaus eindrangen, versuchten sie erfolglos zwei Wohnungstüren im zweiten Obergeschoss aufzuhebeln.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt zu melden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

