POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag ereignete sich in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Seat beschädigt wurde. Das Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt In der Au zum Parken am dortigen Fahrbahnrand abgestellt. Aufgrund der vorliegenden Schäden, wird nach bisherigen Erkenntnissen davon ausgegangen, dass der Schaden vermutlich durch einen Transporter verursacht wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Seat wird auf 10.000 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und möglichen Personen geben können, sich beim zuständigen Polizeirevier unter der Nummer 06223 9254-0 zu melden.

