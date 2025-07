POL-MA: Mannheim: E-Bike-Fahrer rast mit 60 km/h durch die Nacht

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend ein geparktes Auto der Marke Dacia in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Der Besitzer parkte das Auto am Mittwoch gegen 19 Uhr und stellte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am ...

mehr