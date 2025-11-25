Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsbehinderung endet in Körperverletzung

Rastatt (ots)

Aufgrund einer Verkehrsbehinderung soll es am Mittwoch, gegen 17 Uhr, in der Alten Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nachdem ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Bismarkstraße den fließenden Verkehr behindert haben soll, kam es zu einem Streitgespräch mit Beifahrern eines nachfolgenden Autos. Im Anschluss fuhren beide Pkw in die Alte Bahnhofstraße. Im Bereich der Kreuzung Werkstraße trafen die drei Kontrahenten aus dem vorangegangenen Streitgespräch wieder aufeinander. Im Rahmen weiterer verbaler Streitigkeiten soll es auch zu Schlägen und Bedrohungen mit einem Messer gekommen sein. Außerdem wurde die vordere rechte Fahrzeugscheibe am Pkw des 20-Jährigen eingeschlagen. Zeitnah konnten die beteiligten Personen von mehreren Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt angetroffen werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

