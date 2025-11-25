PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsbehinderung endet in Körperverletzung

Rastatt (ots)

Aufgrund einer Verkehrsbehinderung soll es am Mittwoch, gegen 17 Uhr, in der Alten Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nachdem ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Bismarkstraße den fließenden Verkehr behindert haben soll, kam es zu einem Streitgespräch mit Beifahrern eines nachfolgenden Autos. Im Anschluss fuhren beide Pkw in die Alte Bahnhofstraße. Im Bereich der Kreuzung Werkstraße trafen die drei Kontrahenten aus dem vorangegangenen Streitgespräch wieder aufeinander. Im Rahmen weiterer verbaler Streitigkeiten soll es auch zu Schlägen und Bedrohungen mit einem Messer gekommen sein. Außerdem wurde die vordere rechte Fahrzeugscheibe am Pkw des 20-Jährigen eingeschlagen. Zeitnah konnten die beteiligten Personen von mehreren Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt angetroffen werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 25.11.2025 – 11:51

    POL-OG: Offenburg - Fahrbahn blockiert

    Offenburg (ots) - Nach einem Verkehrsunfall unweit des "Offenburger Eis" sind derzeit mehrere Polizei- und Rettungskräfte im Einsatz. Kurz vor 11 Uhr soll es auf der B33a in Fahrtrichtung Kehl zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen sein. Hierbei wurde Fahrer des Mercedes verletzt. Die Bundesstraße ist aktuell aufgrund des großen Trümmerfeldes komplett blockiert und der Verkehr wird abgeleitet. ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:32

    POL-OG: Rheinau, L87 - Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

    Rheinau (ots) - Am Montagmittag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Autounfall auf der L87 zwischen Freistett und dem Maiwald-Kreisverkehr. Ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer soll Richtung Achern gefahren sein, als ein 85-Jähriger mit seinem VW einen Wirtschaftsweg verlassen wollte und nach ersten Erkenntnissen ohne auf die Vorfahrtsregelung zu achten auf die L87 einfuhr. ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:31

    POL-OG: Rastatt - Versuchter Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

    Rastatt (ots) - Am Montagnachmittag kam es zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Fuhrmannstraße. Nachdem unbekannte Täter in das Treppenhaus eindrangen, versuchten sie erfolglos zwei Wohnungstüren im zweiten Obergeschoss aufzuhebeln. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: ...

    mehr
