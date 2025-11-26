PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Zapfsäule umgefahren

Kehl, Goldscheuer (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es an einer Tankstelle in der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 59-jähriger Ford-Fahrer geriet aus bislang ungekannter Ursache offenbar beim Einfahren auf das Tankstellengelände außer Kontrolle und kollidierte mit einer Zapfsäule. Das Fahrzeug überfuhr die Insel der Zapfanlage. Durch den Aufprall wurde die Zapfsäule vollständig zerstört. Zum Unfallzeitpunkt war die Tankstelle nicht besetzt, es kam zu keinem Austritt von Kraftstoff. Verletzt wurde niemand. Der Bereich wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten abgesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 17:22

    POL-OG: Offenburg - Fahrbahn blockiert / 2. Nachtragsmeldung / Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall am heutigen Vormittag haben die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg die Ermittlungen übernommen. Die ersten polizeilichen Recherchen deuten darauf hin, dass der mutmaßliche Unfallverursacher bereits im Vorfeld des Unfalls aufgrund seiner rücksichtlosen Fahrweise aufgefallen war. Demnach soll er eine unbeteiligte ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 15:20

    POL-OG: Offenburg - Fahrbahn blockiert / Nachtragsmeldung

    Offenburg (ots) - Nach Stand der laufenden Ermittlungen soll der PKW-Fahrer einen Überholvorgang über eine Sperrfläche nicht rechtzeitig vollendet haben, weshalb es bei seiner Tour in Richtung Frankreich zu einer frontalen Kollision mit dem im Gegenverkehr fahrenden LKW gekommen sein soll. Der Mann wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen des LKW und ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 15:18

    POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Mehrere Verstöße / Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - Von Montag auf Dienstag gegen 02:45 Uhr soll es in der Kinzigtalstraße zu mehreren Verstößen gekommen sein. Unbekannte Täter sollen einen unverschlossenen, schwarzen Skoda aus einem Hinterhof entwendet haben. Des Weiteren verschafften sich die Täter über die Garage und Keller Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten in denen sie ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren