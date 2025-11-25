Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrbahn blockiert

2. Nachtragsmeldung

Zeugen gesucht

Nach dem schweren Verkehrsunfall am heutigen Vormittag haben die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg die Ermittlungen übernommen. Die ersten polizeilichen Recherchen deuten darauf hin, dass der mutmaßliche Unfallverursacher bereits im Vorfeld des Unfalls aufgrund seiner rücksichtlosen Fahrweise aufgefallen war. Demnach soll er eine unbeteiligte Zeugin durch Hupen bedrängt haben, bevor er zu dem gefährlichen Überholmanöver ansetzte. Unmittelbar nach der Kollision mit dem entgegenkommenden Siebeneinhalbtonner soll sich der hochmotorisierte Benz des 62-Jährgen mehrfach gedreht und nach Spurenlage seitlich mit einem Sattelzug eines weiteren Unfallbeteiligten zusammengeprallt sein. Der Lenker des noch unbekannten Fahrzeugs entfernte sich nach dem Vorfall vom Unfallort und ist bislang nicht identifiziert.

Der 62-Jährige kam nach aktuellem Sachstand mit leichten Blessuren davon. An den beiden Fahrzeugen vor Ort entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Sperrung der Fahrbahn wurde nach deren Räumung und Reinigung gegen 16.45 Uhr aufgehoben.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem noch unbekannten Unfallbeteiligten sowie weiteren Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch die Fahrweise des 62-Jährigen gefährdet wurden oder Zeugen seiner Fahrweise oder des Unfalls waren. Hinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-4200 entgegengenommen.

Ursprungsmeldung vom 25.11.2025, 15.21 Uhr

Offenburg - Fahrbahn blockiert / 1. Nachtragsmeldung

Offenburg Nach Stand der laufenden Ermittlungen soll der PKW-Fahrer einen Überholvorgang über eine Sperrfläche nicht rechtzeitig vollendet haben, weshalb es bei seiner Tour in Richtung Frankreich zu einer frontalen Kollision mit dem im Gegenverkehr fahrenden LKW gekommen sein soll. Der Mann wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen des LKW und der Bergung dessen dauert die Sperrung aktuellen Schätzungen zufolge bis etwa 17:30 Uhr an. Über die entstandene Schadenshöhe liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Ursprungsmeldung vom 25.11.2025, 11.52 Uhr

Offenburg - Fahrbahn blockiert

Offenburg Nach einem Verkehrsunfall unweit des "Offenburger Eis" sind derzeit mehrere Polizei- und Rettungskräfte im Einsatz. Kurz vor 11 Uhr soll es auf der B33a in Fahrtrichtung Kehl zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen sein. Hierbei wurde Fahrer des Mercedes verletzt. Die Bundesstraße ist aktuell aufgrund des großen Trümmerfeldes komplett blockiert und der Verkehr wird abgeleitet. Über die Höhe des entstandenen Schadens sowie zum Unfallhergang liegen momentan noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

