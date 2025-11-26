PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Durmersheim - Millionenschaden nach Brand einer Kindertagesstätte
Nachtragsmeldung

Durmersheim (ots)

Bei dem Brand in der Nacht zu Dienstag wurde der Kindergarten vollständig zerstört. Durch das schnelle und professionelle Vorgehen der Feuerwehr konnte das Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser verhindert werden. Nach momentanem Stand der Ermittlungen könnte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handeln. Hinweise auf Brandstiftung liegen der Polizei aktuell nicht vor. Sachverständige wurden zur Klärung der genauen Brandursache hinzugezogen. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Bietigheim dauern an.

/vo

Durmersheim - Millionenschaden nach Brand einer Kindertagesstätte

Am 24.11.2025 wurde kurz vor Mitternacht ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und der Polizei zu einem Gebäudebrand in Durmersheim gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Kindertagesstätte in der Schwarzwaldstraße ein Feuer aus. Diese wurde durch den Brand vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1,5 Millionen Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Beamten des Polizeiposten Bietigheim aufgenommen./ AFK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

