POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Raub am Bahnhof Goslar

Goslar (ots)

Am 17. Oktober 2025 haben am Bahnhof in Goslar mehrere Personen einen 22-jährigen Mann aus Goslar beraubt.

Der Mann war gegen 23.05 Uhr aus der Unterführung auf den Bahnsteig von Gleis 1 gegangen, als er unvermittelt von einer Gruppe männlicher Personen angegriffen wurde. Die Täter entwendeten ihm seinen Schal und versuchten ihm zudem sein T-Shirt auszuziehen. Hierbei handelte es sich um Fanartikel eines Fußballvereins.

Die meisten Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet und sind in Richtung Rosentorstraße geflüchtet.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat und insbesondere mit den Tätern in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

