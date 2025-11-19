POL-GS: Pressemitteilung Pst. Braunlage Mittwoch, 19.11.2025
Goslar (ots)
Aufbruch Münzgeldautomat
In der Zeit vom 10.11.2025 bis zum 17.11.2025 brachen bislang unbekannte Täter den Münzgeldautomat der Toilettenanlage am Rathaus Braunlage auf. Es konnte lediglich geringfügig Kleingeld erbeutet werden. Hinweise bitte an die Polizei Braunlage unter Tel. 05520.-93260.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0
Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell