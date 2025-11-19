POL-GS: Pressemitteilung Pst. Braunlage Mittwoch, 19.11.2025

Goslar (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am späten Dienstagabend auf der Bundestraße 241. Ein 24-jähriger Harzburger fuhr gegen 22.10 Uhr mit seinem VW Arteon von Clausthal in Richtung Goslar. In Höhe Kreuzeck kam er auf winterglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und ...

