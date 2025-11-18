PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 11.11.2025, geg. 18.00 Uhr, kam es in Goslar-Hahnenklee, in der Parkstraße Höhe Haus-Nr. 2 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw, welcher ortseinwärts fuhr stieß hierbei vermutl. mit seinem rechten Außenspiegel gegen die geöffnete Fahrzeugtür eines Pkw VW Touran, welcher auf dem rechten Parkstreifen stand. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw VW Touran entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise auf den verursachenden Pkw geben können, werden gebeten, sich mit dem PK Oberharz (05323 / 95310) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

