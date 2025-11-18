PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.11.2025

Goslar (ots)

Im Stadtteil Georgenberg ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 44-jährige Frau aus Osterode befuhr gegen 12.05 Uhr mit ihrem VW Golf die Wachtelpforte und missachtete das Stoppschild an der Einmündung Kuhlenkamp. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 26-jährigen Goslarers, der auf dem Kuhlenkamp in Richtung Hildesheimer Straße unterwegs war. Der Goslarer erlitt leichte Verletzungen, die aber nicht stationär behandelt werden mussten.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

