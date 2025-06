Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Fulda. Am Donnerstag (05.06), in der Zeit von 16.15 bis 17.10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße "Am Emaillierwerk" einen dort parkenden grauen Audi Q5 an der Heckstoßstange. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Fulda. Am Freitag (06.06), gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer aus Hosenfeld, eine 38-Jährige Opel-Fahrerin mit ihrem 6-Jährigen Sohn und eine 33-jährige Renault Fahrerin aus Bad Brückenau in dieser Reihenfolge die Karl-Storch-Straße in Richtung Frankfurter Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Renault-Fahrerin dem vor ihr verkehrsbedingt wartenden Opel auf, weshalb dieser gegen den davorstehenden VW prallte. Die 33-Jährige Fahrerin des Renault wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. (Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Donnerstag (05.06.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer aus Wildeck die L 3251 von Bebra kommend in Richtung Weiterode. Ein 90-jähriger Mercedes-Fahrer aus Ronshausen befuhr die Eisenacher Straße in Richtung Weiterode. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entand Sachschaden rund 2.750 Euro.

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag(05.06.), gegen 15.40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem Parkhaus in der Straße "Klaustor" einen dort parkenden Skoda Oktavia am Heck. Der Sachschaden 500 Euro.

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (04.06), zwischen 09.15 und 09.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz in der Straße "Am Markt" einen dort parkenden Opel Meriva im Bereich der hinteren linken Seite. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

79-jähriger LKW-Fahrer verstirbt nach medizinischem Notfall

Hauneck. Am Donnerstag (05.06.), gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Mann aus Griechenland mit seinem Sattelzug die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls kurz vor der Abfahrt Oberhaun zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf gegen die linke Schutzplanke. Der 79-Jährige Fahrer wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt, verstarb jedoch tragischerweise später im Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 27.000 Euro.

(Polizeistationen Bad Hersfeld und Rotenburg)

