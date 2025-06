Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

18-Jähriger bei Unfall leichtverletzt

Poppenhausen. Am Mittwoch (04.06.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Opel Fahrer aus Steinau an der Straße die L 3068 von der Wasserkuppe kommend in Richtung Dietges. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einer angrenzenden Wiese auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 18-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. (Polizeistation Hilders)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Fulda. Am Mittwoch (04.06.), gegen 20.10 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Opel-Fahrer aus Fulda die Sturmiusstraße in Richtung Rabanusstraße. Eine 78-jährige VW-Fahrerin und ihr 83-jähriger Beifahrer aus Künzell befuhren die Lindenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Im Kreuzungsbereich Sturmiusstraße / Lindenstraße kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Verlauf der Opel gegen zwei am Straßenrand befindliche Pfosten, ein Verkehrszeichen sowie einen parkenden Mercedes Benz prallte. Der 83-jährige Beifahrer des VW wurde hierbei leicht verletzt und an der Unfallstelle von Rettungskräften versorgt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.700 Euro. (Polizeistation Fulda)

Verkehrsunfallflucht in Hilders - Zeugen bitte melden

Hilders. Am Donnerstag (05.06.), gegen 10 Uhr, beschädigte ein 74-jähriger VW-Fahrer aus Frankenheim nach derzeitigen Erkenntnissen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Thüringer Straße beim Ausparken den links neben ihm parkenden Audi A3 einer 56-Jährigen aus Birx. Dies wurde von einer männlichen und zwei weiblichen Personen beobachtet, welche die 56-Jährige informierten. Da es versäumt wurde, die Personalien zu notieren, werden die aufmerksamen Zeugen nun gebeten sich bei der Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0 oder jede anderen Polizeidienststelle zu melden. (Polizeistation Hilders)

HEF

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (03.06.), in der Zeit von 15.30 bis 20.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Peugeot 3008, der auf einem Parkplatz in der Robert-Heil-Straße parkte, am vorderen linken Kotflügel. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (03.06), gegen 15.30 Uhr, befuhr eine 42-jährige Opel-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Homberger Straße stadtauswärts und bog dort in eine Grundstückseinfahrt ein. Hierbei kam es aus derzeit ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Radfahrer aus Bad Hersfeld, der den Gehweg der Homberger Straße stadteinwärts befuhr. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Fußgänger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Hersfeld. Am Dienstagmorgen (04.06.), gegen 8 Uhr, befuhr eine 44-jährige VW-Fahrerin aus der Gemeinde Neuenstein den Hubertusweg von der Heinrich-von-Stephan-Straße kommend in Richtung Hainstraße um in diese abzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte sie hierbei einen 40-jährigen Fußgänger aus Bebra, der aus Richtung Hochbrücke kommend den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Der 40-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld - Verursacherin ermittelt

Bad Hersfeld. Am Montagabend (02.06.), im Zeitraum von 22 bis 0 Uhr, befuhr eine 74-jährige VW-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Straße "Am Lindeneck" aus Richtung Alsfelder Straße kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte sie hierbei einen am Fahrbahnrand parkenden VW-Passat und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Durch Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld konnte die Fahrerin im Nachgang ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 3.100 Euro.

LKW durchbricht Zaun

Neuenstein. Am Mittwoch (04.06.), gegen 9 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Ids-Europas-Straße im Ortsteil Obergeis zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache setzte sich der Sattelzug des 47-jährigen Fahrers in Bewegung, brach durch einen Begrenzungszaun und kam an der dahinterliegenden Böschung zum Stehen. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfall mit E-Scooter

Rotenburg. Am Mittwoch (04.06), gegen 9 Uhr, befuhr eine 20-jährige VW-Fahrerin aus Rotenburg die Poststraße in Richtung Bahnhof und folgte dem Fahrbahnverlauf nach links. Hierbei kam es im Bereich eines Wendehammers aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer 14-jährigen E-Scooterfahrerin aus Melsungen, die vom Bahngelände kommend über einen Gehweg auf die Poststraße aufgefahren ist. Die 14-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro. (Polizeistation Rotenburg)

