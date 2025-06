Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw gestohlen

Fulda (ots)

Künzell. In der Don-Bosco-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (04.06.) einen grauen Geländewagen des Herstellers Jeep, Modell Grand Cherokee, amtliches Kennzeichen FD-CC 2005. Das Fahrzeug im Wert von rund 30.000 Euro stand vor der Garage eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

