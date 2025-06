Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen

Hersfeld Rotenburg (ots)

Bebra. In der Nacht auf Mittwoch (04.06) entwendeten Unbekannte das vordere und hintere amtliche Kennzeichen HEF-RA 374 von einem Fiat Punto, der in der Friedrichstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(ML)

