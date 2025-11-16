POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 16.11.2025
Goslar (ots)
- Wohnungseinbruchsdiebstahl
Westerode. Zu einem Wohnungseinbruch, der sich im Tatzeitraum vom 11.11.2025 bis zum 15.11.2025 in der Bettingeroder Straße in Westerode ereignete, sucht die Polizei Goslar Zeugen. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.
i. A. Frischemeier, PHK
