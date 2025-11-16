POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 16.11.2025

Goslar (ots) - - Beschlagnahme eines zuvor entwendeten E-Bikes Bad Harzburg. Am Samstagmorgen um 01:15 Uhr wurde ein 21-jähriger Harlingeröder mit einem Damen-E-Bike in der Viehweide in Harlingerode kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Rad eine Woche zuvor in Goslar entwendet worden war. Das Rad wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen den Harlingeröder eingeleitet. - Fahren ohne ...

