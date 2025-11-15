PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 15.11.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallfluchten

Goslar.

Am Donnerstagmorgen, zwischen 07:15 Uhr und 08:15 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten grauen Pkw Skoda Karoq mit GS-Zulassung in der Straße Kuhlenkamp. Der oder die Verursacher/in entfernte sich in der Folge unerkannt.

Langelsheim.

Zwischen Mittwochabend, ca. 19:00 Uhr, und Freitagnachmittag, ca. 16:00 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Toyota Yaris mit GS-Zulassung in der Hauptstraße in Höhe Nr. 3. Am Toyota wurde der Außenspiegel beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich in der Folge unerkannt.

Ladendiebstahl

Goslar.

Am Freitagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, entwendeten eine 35jährige Hildesheimerin und eine 33jährige Hamburgerin Waren aus einem Einzelhandelsgeschäft in der Rosentorstraße. Zunächst entkamen beide vom Tatort, konnten jedoch kurz darauf an einem Pkw festgestellt werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten außerdem fest, dass der Pkw mit diversem Diebesgut aus anderen Taten gefüllt war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ruhestörung

Jerstedt.

Am Freitagabend, zwischen 20:20 und 22:25 Uhr, kam es in der Straße Am Oberen Dorfbach zu Lärmbelästigungen der Anwohnerschaft, verursacht durch einen 58jährigen Mann. Zunächst wurde der Mann zur Ruhe ermahnt, was jedoch nur kurzfristig für Ruhe sorgte. Letztlich wurde in der Folge die Soundanlage des Mannes sichergestellt und so für Ruhe gesorgt.

Verkehrsverstoß THC

Goslar.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Von-Garßen-Straße einen 24jährigen Goslarer auf einem E-Bike. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand. Entsprechend wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem bestand für das E-Bike kein erforderlicher Versicherungsschutz.

Brand

Langelsheim/Innerstetalsperre

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:40 Uhr, kam es auf dem Campingplatz Innerstetalsperre aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch. In der Folge wurden mehrere Wohnanhänger und einige kleine Segelboote durch das Feuer komplett zerstört.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

