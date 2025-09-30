Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Linienbus beschädigt: Polizei sucht zwei Unbekannte

Offenbach (ots)

(lei) Zwei 35 bis 40 Jahre alte Männer mit schwarzen Haaren haben in der vergangenen Nacht im Kaiserlei einen Linienbus beschädigt und dabei einen prognostizierten Schaden von etwa 5.000 Euro angerichtet. Das dunkel gekleidete Duo, so die bisherigen Erkenntnisse, war gegen Mitternacht in dem Bus unterwegs und soll aus noch unklarem Grund in dem Gefährt herumgespuckt, eine Scheibe zerstört und jemanden beleidigt haben, ehe beide in der August-Bebel-Straße ausstiegen und flüchteten. Die Polizei, die umgehend nach den beiden suchte, bittet nun um weitere Hinweise zu den Unbekannten unter der Rufnummer 069 8098-5100.

