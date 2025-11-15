Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 15.11.2025

Goslar (ots)

- Beschlagnahme eines zuvor entwendeten E-Bikes

Bad Harzburg. Am Samstagmorgen um 01:15 Uhr wurde ein 21-jähriger Harlingeröder mit einem Damen-E-Bike in der Viehweide in Harlingerode kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Rad eine Woche zuvor in Goslar entwendet worden war. Das Rad wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen den Harlingeröder eingeleitet.

- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gemarkung Vienenburg. Am Samstagmorgen um 02:57 Uhr wurde ein 40-jähriger Wernigeröder mit einem Ford Transit, einer Verkehrskontrolle auf der B241 im Bereich Wöltingerode unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

i. A. Frischemeier, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell