POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag den 16.11.2025

Tageswohnungseinbruch

Goslar

Am Samstag zwischen 16:40 Uhr und 22:10 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch eine aufgebrochene Wintergartentür in ein Wohnhaus in der Straße Eulenburg. Der oder die Täter entwendeten Bargeld.

Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Langelsheim

Am Samstag gegen 17:15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 82 zwischen Langelsheim und Lutter am Barenberge zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Dadurch werden im ersten Pkw die 20-jährige Fahrzeugführerin sowie die 48-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Im zweiten Pkw wurden die 23-jährige Fahrzeugführerin und die 10-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

