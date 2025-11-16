PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag den 16.11.2025

Goslar (ots)

Tageswohnungseinbruch

Goslar

Am Samstag zwischen 16:40 Uhr und 22:10 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch eine aufgebrochene Wintergartentür in ein Wohnhaus in der Straße Eulenburg. Der oder die Täter entwendeten Bargeld.

Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Langelsheim

Am Samstag gegen 17:15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 82 zwischen Langelsheim und Lutter am Barenberge zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Dadurch werden im ersten Pkw die 20-jährige Fahrzeugführerin sowie die 48-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Im zweiten Pkw wurden die 23-jährige Fahrzeugführerin und die 10-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

Im Auftrag

Zechmann, Polizeikommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 15.11.2025

    Goslar (ots) - - Beschlagnahme eines zuvor entwendeten E-Bikes Bad Harzburg. Am Samstagmorgen um 01:15 Uhr wurde ein 21-jähriger Harlingeröder mit einem Damen-E-Bike in der Viehweide in Harlingerode kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Rad eine Woche zuvor in Goslar entwendet worden war. Das Rad wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen den Harlingeröder eingeleitet. - Fahren ohne ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 10:42

    POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 15.11.2025

    Goslar (ots) - Verkehrsunfallfluchten Goslar. Am Donnerstagmorgen, zwischen 07:15 Uhr und 08:15 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten grauen Pkw Skoda Karoq mit GS-Zulassung in der Straße Kuhlenkamp. Der oder die Verursacher/in entfernte sich in der Folge unerkannt. Langelsheim. Zwischen Mittwochabend, ca. 19:00 Uhr, und Freitagnachmittag, ca. 16:00 Uhr, ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.11.2025

    Goslar (ots) - Die Polizei Seesen sucht Zeugen für den Diebstahl von vier Autorädern, der sich in der Nacht von Mittwoch, den 12.11.2025 auf Donnerstag, den 13.11.2025 in Engelade ereignete. Auf einem Pendlerparkplatz an der Berliner Straße, nahe der B 248, demontierten der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen alle vier Räder mit Winterreifen eines weißen Audi A3 und entwendeten diese. Der Gesamtschaden wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren