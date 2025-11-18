Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Seesen.

Goslar (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6148365

Nach einem Einbruch am 29. Oktober in der Nelly-Sachs-Straße in Seesen, der sich während der Abwesenheit der Bewohner zwischen 14 und 22 Uhr ereignet hatte, sucht die Polizei nach einem Mann, der mit dieser Tat in Verbindung stehen könnte.

Dieser hatte am Vortag, gegen 12.30 Uhr, an dem tatbetroffenen Haus geklingelt, um einen Gesprächstermin mit einer Photovoltaikfirma zu vermitteln. Anschließend hatte sich die Person noch im Bereich des Regenrückhaltebeckens aufgehalten.

Der Mann war etwa 30 Jahre alt, von normaler Statur und ca. 180 cm groß. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und hatte einen Regenschirm bei sich. Er trug eine Brille mit dünnem Gestell und hatte schwarze, leicht gegelte Haare.

Die Ermittler der Kripo Goslar fragen nun nach weiteren Zeugen, die eine solche Person am 28. oder 29. Oktober im Wohngebiet Bergstraße in Seesen bemerkt haben und weitere Informationen mitteilen können.

Für Hinweise steht die Telefonnummer (05321) 3390 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell