Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Transporter- Seitentür aufgeschnitten und Werkzeuge gestohlen

Wetter (ots)

Zu einem Einbruch in einen Lieferwagen der Marke VW kam es im Schöllinger Feld zwischen dem 12.9.2025, 17:00 Uhr und dem 15.9.2025, 07:30 Uhr. Die Täter schnitten eine Schiebetür des Transporters auf und gelangten so in das geparkte Fahrzeug. Sie entwendeten u.a. Werkzeuge wie einen Bohrhammer, Bohrschrauber und weitere Akkugeräte. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass noch ein weiteres Fahrzeug betroffen war. Hier wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus diesem Fahrzeug nichts entwendet. Im Anschluss entfernen sich in unbekannte Richtung vom Tatort. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Wert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Zudem gibt es diesen wichtigen Hinweis zu Individualnummern:

Individualnummer sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Werkzeugen sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

