POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.11.2025

Goslar (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am späten Dienstagabend auf der Bundestraße 241.

Ein 24-jähriger Harzburger fuhr gegen 22.10 Uhr mit seinem VW Arteon von Clausthal in Richtung Goslar. In Höhe Kreuzeck kam er auf winterglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und beschädigte vier Richtungstafeln.

Der Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Goslar verbracht, seine 21-jährige Beifahrerin aus Goslar blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

