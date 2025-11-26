Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Albersbösch - Zigarettenautomat gesprengt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

In der Wichernstraße kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 02:00 Uhr zu einer Explosion in einem Zigarettenautomaten. Bislang unbekannte Täter hinterließen ein Trümmerfeld von bis zu 15 Meter. Der Sachschaden, sowie die Höhe des Diebesguts sind noch Gegenstand der Ermittlung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell