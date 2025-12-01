Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
BPOLI-KA: Zigarettenautomat am Bahnhof Zuzenhausen zerstört, PM 1
Zuzenhausen (ots)
Seit den späten Abendstunden des 30.11. 2025 ist der Bahnhof Zuzenhausen gesperrt. Grund hierfür ist ein Schadensereignis am dortigen Bahnsteig im Zusammenhang mit einem Zigarettenautomaten, welches sich kurz vor 23:00 Uhr ereignete. Derzeit finden weitere Maßnahmen und Ermittlungen statt, was die weitere Sperrung des Bahnhofes erfordert.
