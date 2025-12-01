BPOLI-KA: Zigarettenautomat am Bahnhof Zuzenhausen zerstört, PM 1

Pfozheim (ots) - Dienstagvormittag (18. November) hat die Bundespolizei Kenntnis von einer Auseinandersetzung in der S6 zwischen Neuenbürg und Pforzheim erhalten. Eine bislang unbekannte Frau schlug eine 31-jährige Frau mit einem Blindenstock. Verletzt wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen niemand. Die 31-jährige deutsche Staatsangehörige machte sich bei ihrer Ankunft mit der S6 im Pforzheimer Hauptbahnhof ...

