Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Diebstahl einer Reisetasche im Hauptbahnhof schnell aufgeklärt

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Montag (1. Dezember) wurde einem 22-jährigen Mann im Karlsruher Hauptbahnhof die Reisetasche entwendet. Mit Hilfe der Kameraüberwachung gelang es den Tatverdächtigen festzustellen und die Reisetasche zu sichern. Die Bundespolizei bittet, Gepäck und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

Gegen Mitternacht begab sich der 22-jährige kosovarische Staatsangehörige auf die Toilette und ließ dabei seine Reisetasche in einer Sitzgruppe unbeaufsichtigt zurück. Der 54-jährige Tatverdächtige deutscher Staatsangehörigkeit nutzte die Gelegenheit und nahm die Tasche an sich. Unmittelbar nachdem der Geschädigte zurück war, bemerkte er den Diebstahl und suchte die Bundespolizei im Hauptbahnhof auf, um Anzeige zu erstatten. Durch die sofortige Auswertung der Kameraaufzeichnungen, erkannten die Beamten den Tatverdächtigen auf den Monitoren und leiteten eine Fahndung ein. In Bahnhofsnähe stellten die den Mann fest und sicherten die Reisetasche des Geschädigten. Den 54-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Der 22-Jährige hat seine Reisetasche mit Gegenständen im Wert von 820 Euro vollständig zurückerhalten.

Die Bundespolizei warnt davor, Wertgegenstände und Gepäck niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Diebe nutzen diese Gelegenheit, um schnelle Beute zu machen. Bitten Sie daher beispielsweise vertrauenswürdige Menschen darum, für einen Moment auf Ihr Gepäck zu achten und tragen Sie Wertgegenstände, wenn möglich immer eng am Körper. Weitere Hinweise zu diesem Thema erhalten Sie auf www.bundespolizei.de oder unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

