Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Memprechtshofen, K5312 - Auffahrunfall mit vier Leichtverletzten

Rheinau, Memprechtshofen (ots)

Am Sonntagmittag kam es auf der Kreisstraße am Maiwald zu einem Auffahrunfall mit vier Leichtverletzten Personen. Ein 39-jähriger Seat-Fahrer kam hierbei gegen 14 Uhr aus Richtung Memprechtshofen und fuhr einem verkehrsbedingt stehenden Skoda auf, welcher nach links in Richtung eines dortige Cafés abbiegen wollte. Die vier Insassen im Skoda wurden hierbei leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 30.000 Euro.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

