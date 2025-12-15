POL-OG: Rheinau, Memprechtshofen, K5312 - Auffahrunfall mit vier Leichtverletzten

Kehl (ots) - Zu einer exhibitionistischen Handlung soll es am frühen Samstagmorgen vor einer Bäckerei in der Hauptstraße gekommen sein. Ein 28-Jähriger soll kurz vor 5:30 Uhr immer wieder den Blickkontakt zu einer Frau gesucht und hierbei an seinem Glied manipuliert haben. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann konnte von alarmierten Beamten des Polizeireviers Kehl vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein ...

