Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter nach Verkehrsunfall auf Bäckerei-Parkplatz gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Sporker Ringstraße;

Unfallzeit: 01.12.2025, 17.30 Uhr;

Am Montagabend touchierte ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Sporker Ringstraße einen dort geparkten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs den Unfallort, bevor der Unfallverursacher ihn auf den Schaden aufmerksam machen konnte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben. Der Verursacher meldete den Unfall im Anschluss bei der Polizei. Der Fahrzeughalter des schwarzen Pkw wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 in Verbindung setzen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

