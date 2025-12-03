PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Kupferdiebstahl

Gescher (ots)

Tatort: Gescher-Hochmoor, Industriestraße;

Tatzeit: zwischen 28.11.2025, 12.00 Uhr und 02.12.2025, 09.00 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es bislang unbekannte Täter in Gescher-Hochmoor. Die Diebe gelangten gewaltsam auf ein Firmengelände und entwendeten mehrere hundert Kilo Kupferkabelreste. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen an der Industriestraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

