Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: schwerer Verkehrsunfall auf der Alfred-Flender-Straße in Bocholt

Bocholt (ots)

Die Verkehrsunfallaufnahme ist abgeschlossen und die Fahrbahn ist wieder freigegeben. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht- und eine Person schwer verletzt. Eine 31-jährige Bocholterin und ein 1-jähriges Kind aus Bocholt wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein 35-jähriger Bocholter wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein 70-jähriger Bocholter wurde schwer verletzt aber ohne Lebensgefahr in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist aktuell noch unklar und die Ermittlungen dauern an.

