POL-BOR: Abschlussmeldung: schwerer Verkehrsunfall auf der Alfred-Flender-Straße in Bocholt

Bocholt (ots)

Die Verkehrsunfallaufnahme ist abgeschlossen und die Fahrbahn ist wieder freigegeben. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht- und eine Person schwer verletzt. Eine 31-jährige Bocholterin und ein 1-jähriges Kind aus Bocholt wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein 35-jähriger Bocholter wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein 70-jähriger Bocholter wurde schwer verletzt aber ohne Lebensgefahr in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist aktuell noch unklar und die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
