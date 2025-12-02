POL-BOR: Erstmeldung: schwerer Verkehrsunfall auf der Alfred-Flender-Straße in Bocholt

Ahaus (ots) - Der am 18.11.2025 vermisst gemeldete 26-jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild des Vermissten aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit ...

