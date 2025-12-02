POL-BOR: Erstmeldung: schwerer Verkehrsunfall auf der Alfred-Flender-Straße in Bocholt
Bocholt (ots)
In Bocholt ist es auf der Alfred-Flender-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die Unfallstelle ist abgesperrt, die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. Es wird nachberichtet.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell