POL-BOR: Ahaus - Rücknahme der Fahndung nach 26-jährigen

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Kiwitt; Tatzeit: zwischen 01.12.2025, 22.00 Uhr und 02.12.2025, 06.00 Uhr; In einen Opel Movano eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Das Fahrzeug stand in der Nacht zum Dienstag an der Straße Kiwitt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Wagens und entwendeten mehrere Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht ...

mehr