POL-BOR: Bocholt - Zeuge beobachtet Unfallflucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Barloer Weg;

Unfallzeit: 01.12.2025, 11.10 Uhr;

Ein Zeuge beobachtete am Montagmittag auf dem Krankenhausparkplatz am Barloer Weg in Bocholt eine Unfallflucht. Nach seinen Angaben fuhr gegen 11.10 Uhr ein blauer Pkw der Marke Dacia rückwärts aus einer Parklücke, als er den rechts daneben geparkten weißen Mazda touchierte. Am Steuer saß eine Frau mit dunkelblonden, schulterlangen Haaren. Durch den Zusammenstoß wurde der weiße Mazda an der linken hinteren Tür beschädigt.

Die Polizei bittet die Unfallverursacherin oder Zeugen, die etwas zum Unfallhergang angeben können, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Bocholt Tel. (02871) 2990) zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

