Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugin beobachtet Einbrecher

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Goorstraße;

Tatzeit: 02.12.2025, 01.55 Uhr;

Auf einen geparkten Pkw abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in Gronau. Gegen 02.00 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie die Alarmanlage ihres Fahrzeugs hörte und über ihre Überwachungskamera eine verdächtige Person erkennen konnte. Der bislang unbekannte Mann versuchte, die hintere Tür ihres Autos zu öffnen. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst, sodass der Täter nicht ins Fahrzeuginnere gelangte und anschließend fußläufig flüchtete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, trug eine dunkle Kopfbedeckung, eine dunkle Jacke, eine graue Hose und graue Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell