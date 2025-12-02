Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verletzter E-Scooter-Fahrer gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Brinkstraße / Heilig-Geist-Straße;

Unfallzeit: 01.12.2025, 17.20 Uhr;

Einen Unfall gemeldet hat ein Autofahrer am Montagabend in Borken. Der 43-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Brinkstraße in Richtung Butenwall und beabsichtigte nach links in die Heilig-Geist-Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Wagen und dem E-Scooter. Der etwa 20-jährige Fahrer des Scooters humpelte daraufhin leicht. Der Autofahrer stieg aus, erkundigte sich nach seinem Zustand. Dieser lehnte eine rettungsdienstliche Behandlung und die Verständigung der Polizei ab. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet den E-Scooter-Fahrer, unter Tel. (02861) 9000 Kontakt mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Borken aufzunehmen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell