PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verletzter E-Scooter-Fahrer gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Brinkstraße / Heilig-Geist-Straße;

Unfallzeit: 01.12.2025, 17.20 Uhr;

Einen Unfall gemeldet hat ein Autofahrer am Montagabend in Borken. Der 43-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Brinkstraße in Richtung Butenwall und beabsichtigte nach links in die Heilig-Geist-Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Wagen und dem E-Scooter. Der etwa 20-jährige Fahrer des Scooters humpelte daraufhin leicht. Der Autofahrer stieg aus, erkundigte sich nach seinem Zustand. Dieser lehnte eine rettungsdienstliche Behandlung und die Verständigung der Polizei ab. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet den E-Scooter-Fahrer, unter Tel. (02861) 9000 Kontakt mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Borken aufzunehmen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 11:55

    POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher gesucht

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Burggrafenstraße; Unfallzeit: 25.11.2025, zwischen 09.30 Uhr und 15.30 Uhr; Einen schwarzen Leapmotor C10 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Das Auto stand Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 15.30 Uhr auf einer Grundstückseinfahrt an der Burggrafenstraße. Ein Unbekannter beschädigte das Fahrzeug hinten rechts am Kotflügel und Stoßfänger und entfernte sich, ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:54

    POL-BOR: Gronau - Zeugin beobachtet Einbrecher

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Goorstraße; Tatzeit: 02.12.2025, 01.55 Uhr; Auf einen geparkten Pkw abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in Gronau. Gegen 02.00 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie die Alarmanlage ihres Fahrzeugs hörte und über ihre Überwachungskamera eine verdächtige Person erkennen konnte. Der bislang unbekannte Mann versuchte, die hintere Tür ihres Autos zu öffnen. Dabei wurde ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:52

    POL-BOR: Ahaus-Wessum - Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Wessum, Mühlenweg; Tatzeit: zwischen 28.11.2025, 16.00 Uhr und 01.12.2025, 15.30 Uhr; In eine Doppelhaushälfte eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Ahaus-Wessum an der Straße Mühlenweg. Zwischen Freitag- und Montagnachmittag machte sich der Unbekannte gewaltsam an einer Seitentür zu schaffen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren