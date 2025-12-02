Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Mühlenweg;

Tatzeit: zwischen 28.11.2025, 16.00 Uhr und 01.12.2025, 15.30 Uhr;

In eine Doppelhaushälfte eindringen wollte ein bislang unbekannter Täter in Ahaus-Wessum an der Straße Mühlenweg. Zwischen Freitag- und Montagnachmittag machte sich der Unbekannte gewaltsam an einer Seitentür zu schaffen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

